Finalizada la reunión, Orifici y Longo dialogaron con los medios presentes. Justificaron su postura de no declarar la emergencia pyme y señalaron que poseen un relevamiento con casi 1.100 pymes locales. “Somos conscientes de que hay preocupación”.

“Esto es un problema nacional, no municipal”

Tras agradecer al Concejo Deliberante la oportunidad de asistir a las oficinas de Alsina y San Martín para hablar de la industria, el presidente y vicepresidente de la Unión Industrial Olavarría, Carlos Orifici y César Longo, dialogaron con los medios.

En primera instancia el titular de la UIO señaló que en el sector “hay una gran preocupación, somos conscientes de que hay preocupación. Si no se toman las medidas que se tienen que tomar se puede transformar en emergencia con un paso a crisis. Creemos que desde el gobierno serán lo suficientemente cautos como para darse cuenta y que llegue a transformarse en una emergencia”.

Tras dialogar con quienes integran este sector, el problema más importante pasa por el “financiamiento”. “Realmente el crecimiento es limitado por no poder acercarse con lo altas que están las tasas de interés y lo que es poder acercarse a la banca”.

Longo, en tanto, reafirmó la postura de pedir datos a los concejales que justifiquen la Emergencia Pyme. Ellos, por su lado, tenían un relevamiento de “alrededor de 1080 empresas. Es lo que vinimos a exponer, la realidad de esas empresas. Hay que ver que son pymes, micropymes, es un poquito el planteo que hicimos, bajo la objetividad no de una emergencia, pero sí de tomar medidas que cambien la realidad”.

Y ante la “responsabilidad” de esta situación, Orifici no tuvo duda: “Esto es un problema nacional, no municipal. El Municipio puede intentar hacer algo, como esto, que es una señal de que se quiere involucrar pero no alcanza para resolver el problema”.

Finalmente, en varios pasajes de la reunión se entendían “confusiones” en torno a algunos conceptos e incluso, datos relevados: “no hay confusión. Los datos que tienen tomados algunos concejales están involucrados comercios, micro y pyme en sí. Por eso los números no coincidían. Pero nosotros podemos hablar desde la Unión Industrial por lo que son pymes y micropymes y no por el comercio. Hay una gran caída en el consumo: bueno, podemos ser conscientes de eso, acompañar pero venimos a hablar de lo que es la UIO, la industria” finalizaron.