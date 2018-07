López Rosetti: “No se es feliz espontáneamente”

En la sala de reuniones de Coopelectric, el Dr. López Rosetti recibió a la prensa junto a Ignacio Aramburu presidente del Consejo de Administración. Después de un viaje “complicado” por cuestiones climáticas, llegó a nuestra ciudad para hablar ante más de 500 personas en el Salón Rivadavia.

López Rosetti, dijo estar feliz de participar de una charla en el marco del “Ciclo de charlas y conferencias 90° Aniversario” que organiza la Cooperativa. “Las cosas lindas son los nacimientos, los cumpleaños. En la vida lo malo en general llega solo. Hay que saber rascar la olla para sacar lo bueno”.

En ese sentido, el médico hizo hincapié en la palabra felicidad. “No se es feliz espontáneamente. Sé que la palabra felicidad suena utópica, pero en medicina se estudia y se llama bienestar subjetivo percibido”.

Existen test cognitivos que miden el grado de bienestar de la población mundial. Los países nórdicos son los que mayor puntaje obtienen. Sin embargo nuestro país, de entre los 190 países que se miden, se ubica año tras año entre el puesto 19 y 23. López Rosetti contó que cuando se analiza académicamente por qué sucede esto -ya que estamos en un país que enfrenta crisis económicas y sociales cíclicamente- se llega a la respuesta de que “en Argentina hay mesa”.

“Sigue habiendo mesa en la familia, sigue habiendo mesas de amigos, a vos te pasa algo y tenés a quien llamar. Los argentinos hablamos, discutimos, nos peleamos, hay grieta. Pero hay mesa. Y esto hay que rescatarlo”, indicó.

En la presentación de la charla basada en su último libro, el médico definió qué es la emoción y qué son los sentimientos, abordando dentro de las emociones básicas: el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. Y dentro de los sentimientos: el amor, el odio, la fe, la culpa, la vergüenza, la envidia y los celos entre otros.

Las emociones y los sentimientos se relacionan directamente con la enfermedad y por definición, directamente con la salud. “El único animal que se infarta es el hombre. Los perros no se infartan, los caballos no se infartan. Y la explicación tiene que ver con la relación que tiene el hombre con las emociones y el sufrimiento”, indicó Rosetti.

Sin ir tan lejos, sin llegar a hablar de enfermedades graves, el médico explica que “una persona que no maneje bien y naturalmente las emociones, lo primero que pierde es la capacidad de disfrutar”. Y puso como ejemplo una cuestión cotidiana: “Hoy fue un día de lluvia, manejé unos cuantos kilómetros, vine despacio, pare tres veces y llegué relativamente cansado. Pero llegué, me bajé del auto, camine por la Vicente López, me tome un helado. Me parece que hay que buscar la felicidad”.

El contexto económico y la salud

Como parte del entretejido social del que somos parte, las crisis sociales y económicas nos afectan. López Rosetti indicó que la medicina del estrés estudia el impacto de estas crisis en la sociedad.

“El estrés psicosocial produce tanta enfermedad o patología como el cigarrillo o la diabetes. Como factor de riesgo se ha demostrado que el estrés social colectivo es dañino para la salud y el bienestar”.

De hecho, López Rosetti, señalo que está estudiado y demostrado que en la crisis que atravesó nuestro país en 2001-2002 murió gente. “Las crisis sociales, las guerras… claro que generan patologías”, señaló.

Agresiones en las redes sociales

Consultado sobre las agresiones que se perciben hoy en día en las redes sociales indicó que “el tema es lo que hago yo con eso".

“Hay un dicho en el manejo del estrés que dice que todo es subjetivo y no importa lo que sucede sino lo que yo creo que sucede. Y es cierto que las redes sociales por momento son fuertes, pero es lo que hay”, dijo.

Uno debe tomar decisiones, “seleccionar los eventos de vida”. De esta forma, nuestro cerebro construye la realidad en forma continua, y si esa predicción te permite defenderte o evitar lo que no conviene es una medida saludable”, sintetizó Rosetti.