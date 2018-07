“Cuando se pide intervención a la Provincia es porque no hay claridad del Ejecutivo”

Los trabajadores municipales de la Ciudad llevan a cabo, en la jornada de este viernes, un plenario de delegados en la sede del sindicato. De la actividad participó el subsecretario de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, Carlos Rodríguez, quien dialogó con Infoeme, explicó los ejes que se trataron durante la actividad, la relación entre los municipales y la realidad del país, el conflicto paritario local, entre otros temas.

Rodríguez comenzó la entrevista brindando detalles sobre las temáticas que se desarrollaron durante el encuentro que tuvo lugar en el salón situado en calle Rivadavia al 1900: “Es la tercer charla que damos en Olavarría, la primera trato de las jubilaciones, la segunda fue la capacitación sindical para los delegados. Hoy hablamos del proyecto de la Reforma Laboral – que está presentado en Diputados- explicando de qué se tratan los puntos principales y cómo inciden en nosotros como trabajadores del Estado”.

En esa misma línea manifestó que el punto que les toca a ellos son los nombramientos como salida, es decir, “no se harían más nombramientos con recibo de sueldo normal, sino serían contratos de locación. Pagarían jubilación total a ANSES y no a nuestra caja, por lo que nos desfinanciarían. Serían trabajos a la baja, no habría sindicatos y no aportarían a nuestra caja de previsión social”.

“Los municipales no estamos ajenos a la realidad del país” dijo poco tiempo después el Subsecretario Gremial de FESIMUBO aunque señaló que la única “diferencia” es la Ley 14656.

Fue contundente al decir que, si no fuese por la Ley del Régimen de Empleo Municipal, “hoy estaríamos discutiendo despidos, los cuales no se pueden realizar. La situación tiene que ver con esa incoherencia política-económica que tiene este Gobierno, la cual ha bajado a la provincia y a los Municipios, ya que se ha puesto un techo de un 15%, pero ahora el Ministro de Economía dice que no hay un techo”.

Posteriormente se refirió a la audiencia de conciliación obligatoria entre el Gobierno local y el Sindicato de Trabajadores Municipales: “Cuando se pide intervención a la Provincia es porque no hay claridad del Ejecutivo y del Ministerio de Trabajo local. Cuando uno pasa los trapitos a otro lado complica cada vez más la situación. Creo que fue un error, que era un tema que se tendría que haber resuelto en lo local”.

Finalizó sentenciando que cuando va a la Provincia queda implicada también la Federación y esto “se vuelve un asunto cada vez más grande, y de repente el que te pedía dos cosas ahora te puede pedir tres. Si el Sindicato requiere que nosotros participemos de las reuniones, lo vamos a hacer”.