Ruta 3: Finalmente este viernes se firmará el contrato para la realización de la autopista 

Juan Manuel Crocco, referente de vecinos autoconvocados por la Autovía en la Ruta 3, habló con Infoeme y explicó que este viernes el consorcio conformado por las empresas Paolini Hnos. S.A y la italiana Vial Agro S.A. tomará posesión de la obra.



La sorpresa llegó porque desde Vialidad Nacional le habían informado que la firma se iba a producir la próxima semana. Sin embargo, anoche se concretó una reunión a última hora y confirmaron el adelanto para este viernes.



"Cuando me avisan de la firma se me cayeron las lágrimas. Son siete años de lucha. Además coincide con el día del amigo y no creo que sea casualidad", dijo Crocco.