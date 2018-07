Se realizará una nueva colecta externa de sangre 

Como es habitual esta campaña estará a cargo del Servicio de Hemoterapia Municipal, con la colaboración de la filial local de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y el apoyo del Instituto de Hemoterapia del Sistema Provincial.

La misma comenzará a las 8:30 horas -para recepcionar a todos aquellos voluntarios que deseen donar sangre- y se extenderá hasta las 12:30 horas.



Se recuerda que para donar sangre no es necesario estar completamente en ayunas: se podrá tomar café, mate, infusiones con azúcar, y comer frutas. Lo que no se pueden consumir previo a una donación de sangre son productos lácteos o grasos. Es conveniente un buen descanso previo, evitar fumar tres horas antes, y no consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación.

Por consultas, comunicarse con el Hospital Municipal al 440800. También puede informarse a través de la línea gratuita 0800-666-2258.