Jornadas de seguridad vial en las localidades

En los últimos días, se llevaron a cabo jornadas de seguridad vial en localidades del Partido.

Una tuvo lugar en Loma Negra, allí se brindó una charla con estudiantes del nivel secundario. En tanto, en Espigas realizaron trabajos de señalización, colocación de carteles, demarcación vial de cordones y pintura de sendas peatonales.

El martes en la Escuela Secundaria Nº 3 de Loma Negra hubo un taller orientado a estudiantes del nivel secundario, que fue dictado en forma conjunta por personal de Control Urbano y de Fundación Loma Negra.

El objetivo que persigue la propuesta es involucrar a los jóvenes, escuchar sus opiniones y convertir la experiencia en un taller que promueva su participación en el abordaje de la temática.

En las distintas charlas se abordan cuestiones referidas a la seguridad vial, orientada a cada grupo, donde se pone el foco en las normas de tránsito: usar siempre el cinturón de seguridad y el casco, respetar las velocidades máximas, no usar celular y no consumir alcohol a la hora de conducir, no sólo desde lo legal, sino también desde la concientización, el cuidado a sí mismo y el respeto hacia el otro.

También entregaron 50 carteles para la Delegación Municipal de Espigas y se instaló señalética para el desvío y en el predio de la Laguna Blanca Grande.