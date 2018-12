Juan Ignacio Barbieri fue uno de los goleadores de la noche y al término del partido dialogó con Infoeme al igual que Maximiliano Gargaglione y Gustavo Liggerini.



Ferro goleó 4 a 1 a Estudiantes en la Superfinal del Torneo Anual de la Liga de Fútbol de Olavarría y sobre ello opinó “Juani” Barbieri”: “Se dio un partido al principio parejo, con ellos con la pelota y nosotros buscando huecos y hasta el gol que fue un quiebre”.



“El triunfo fue justo y refleja el trabajo de todas las semanas, lo merecíamos y por suerte se nos dio, Estudiantes fue un digno rival pero merecíamos el título” sostuvo el goleador de Ferro.



También opinó el capitán “carbonero” con la copa entre sus manos: “El torneo es cada vez más difícil y a mí también se me hace cada vez más, pero la realidad es que al final festeja uno y además de alegrarme por el título, la alegría extra me la da que este año debutaron entre 10 y 15 juveniles”.



“Soy un agradecido a Ferro; como grupo nunca nos relajamos y el cuerpo técnico ha mantenido la base; la dirigencia ha hecho a su trabajo y nosotros fuimos humildes para cerrar el año” dijo Maximiliano Gargaglione que afirmó que seguirá en el plantel en el venidero Torneo Regional Amateur.



Gustavo Liggerini se mantuvo en la misma línea y dejó en claro que el partido fue muy duro pero que “en el segundo tiempo el equipo jugó, puso intensidad, hizo los goles y somos merecidos campeones porque fuimos un equipo competitivo”.



“La receta es entrenar, tener compromiso, convicción, tener el apoyo de los dirigentes, las familias y a los chicos que son hinchas del club y se han formado aquí es un doble merito a lo del año pasado” dijo el tandilense a cargo del plantel que entre festejos también puso la mira en el 2019.



“Aún no hay nada definido, no hay presupuesto y nosotros tenemos que adaptarnos a eso y hacer un plantel competitivos, pero la base está porque los chicos se han jerarquizado y a me hacen progresar y pensar en lo que viene” sentenció el técnico bicampeón del fútbol olavarriense.