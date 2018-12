En San Nicolás, Pezzucchi busca cerrar la temporada

Tendrá que hacer mucho esfuerzo, y contar con la ayuda de varios Santos más, pero allí va Nicolás Pezzucchi. El olavarriense estará presente en la última fecha del campeonato de Turismo Carretera en San Nicolás, escenario donde se coronará un nuevo campeón de la "máxima".

El año fue muy duro para el piloto local, que trató de estar en la mayoría de las competencias, pero por razones de presupuesto se hizo muy difícil, sobre todo a la hora de pensar en tener un auto que le permita estar más adelante y ser más competitivo, aunque después de la prueba en Olavarría la Dodge del UR Racing dio un salto, no alcanzó para ser más protagonista.

“La realidad es que vamos a estar para cumplir con los sponsor, mucho para esperar no tenemos, el auto está igual que como estaba para la carrera de Olavarría, se hizo un repaso como para que no pase nada raro. Vamos a cerrar el año y cumplir con la gente que me acompaña, mucho más no se, el futuro está bastante complicado”, contó Pezzucchi que afrontó un año difícil en el que afirmó tener ganas de dejar, cansado de los malos resultados.

El fin de semana servirá seguramente para tener algunas charlas y tratar de acercar posibilidades. Sin demasiadas pretensiones en lo deportivo, el olavarriense no quiere estar parado en 2019, y alguna otra categoría podría ser la alternativa, sobre todo las nuevas TC Pick Up, por la cuál ya realizó algunas consultas.