Reclamo de Chamula: “no entienden que realmente es por amor al arte”

Este lunes a las 9:00 los integrantes del Centro Cultural “Chamula” se presentaron en el Honorable Concejo Deliberante para reclamar la regularización de los espacios autogestivos de la ciudad.

En este marco y con el acompañamiento de “La Yumba” y artistas independientes, Laura Tropea dialogó con los medios y explicó: “en la última sesión del Concejo Deliberante se presentó un proyecto de ordenanza que viene siendo trabajado desde junio por un espacio político. A nosotros que no tenemos una postura política partidaria no nos interesa quien lo presente pero que se trate porque estamos en un limbo legal, no trabajamos tranquilos”.

“La semana pasada se hizo un evento solidario en Chamula por una chica que sufrió violencia y fue quemada en parte de su cuerpo por su ex pareja y vinieron 22:45 por qué para ellos la música es ruido molesto, para los vecinos. ¿Qué les contestás? Los inspectores tienen que venir porque los llaman pero qué les contestas si no sabemos hasta qué hora tenemos permiso” señaló.

Tropea comentó que quizás “no se entiende que realmente lo hacemos por amor al arte” y agregó “la cultura también es trabajo y por ahí el vecindario no entiende”.

En relación al proyecto que pasó a comisión en la última sesión extraordinaria del HCD detalló: “estamos de acuerdo con el proyecto, e incluso creemos que el horario tendría que ser un poquito menos. No nos interesa estar hasta las 02:00, con que estemos hasta las 01:00 o 01:15 en verano” y agregó “diez minutos antes vinieron con que tenían que hacer cambios y queda una sola sesión y hasta el año que viene estamos en la misma. No entiendo por qué no se sentaron estos meses a plantear esto. Es una falta de respeto a estos espacios”.

Para concluir, Tropea indicó que “me da la sensación que hay una puja política y quedamos en el medio”.