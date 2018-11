La semana política: el peronismo de Olavarría no se une y comienzan las especulaciones

Alexis Grierson

@alexisdechillar

Mientras los debates pasan por lo social, por la crisis económica y por los vecinos que miran cada vez más seguido su bolsillo (con poco dinero) la politica avanza. ¿Para resolver los problemas? Algunos sí. Pero otros, piensan en armados. Las elecciones, aunque falten 11 meses, están casi a la vuelta de la esquina.

“Ni buenos, ni malos, incorregibles” diría Borges. Pensando en que discursivamente todos piensan en la unidad, la dirigencia se posiciona y aparecen varios posibles candidatos: desde el concejal Federico Aguilera (que está prácticamente lanzado a por la intendencia), el ex jefe comunal José Eseverri, y hasta otro edil Germán Aramburu, instalado por peronistas.

Todos tienen sus pro y sus contra: los pro justificados por aliados, los contra por quienes desean otra alternativa. Repasemos:

Federico Aguilera: para algunos, es “el candidato natural” o, como algunos analizan también, “la principal referencia de la oposición si analizamos lo sucedido en 2017” cuando fue segundo y una sorpresa para propios y ajenos, secundando al oficialista Bruno Cenizo. Para otros dirigentes peronistas, que dialogaron con Infoeme, “lo quieren meter de prepo porque sí, en una decisión cerrada”.

José Eseverri: para algunos, es “el que más mide”. Para otros, “el de mayor experiencia y referencia local, nadie mejor que él para manejar la ciudad e ir contra Galli para lograr ese objetivo”. Para otros, “no puede ser candidato dado que fue el principal responsable de la derrota de 2015”.

Germán Aramburu: es la gran sorpresa de la lista. Según afirmaron a Infoeme, “es el que puede plasmar la unión del peronismo e ir, todos juntos, contra Galli”. Para otros, sin embargo “es una derrota asegurada, por las pocas mediciones. No alcanza con apoyarlo”.

Estos tres nombres revelaron, en tanto, que no todo sería de color rosa en el bloque de Unidad Ciudadana. Por ahora en las sesiones no se nota, para nada, que haya alguna fisura. Pero está claro que los objetivos son totalmente distintos, y que más allá de que haya unión, podría haber novedades el próximo año en torno a la configuración del HCD.

Con un agregado: ¿qué rol tendrá Gustavo Rodríguez? El dirigente (vinculado al PJ provincial de la mano de Gustavo Menéndez) ya no oculta sus ganas de ser protagonista en los armados políticos y coquetea con los tres mencionados. Pero, más que nada, con Eseverri y Aramburu: su teoría está enmarcada en que “tiene que ser José”. En caso de que el ex intendente no quiera ser candidato, el reemplazante natural sería Germán Aramburu, que “representa la unidad del peronismo”. ¿Y él? Tampoco ocultó, según una publicación provincial, querer ser candidato a nivel provincial. Un nuevo actor que entre en esta contienda.

Mientras tanto…

El ex intendente Eseverri sigue con sus reuniones. Si bien el núcleo duro sigue siendo el mismo (Einar Iguerategui, Margarita Arregui, Gerardo Ripoll) los constantes encuentros con empresarios comienzan a generar sospechas: ¿se formará, en este armado eseverrista, al menos de un equipo de consulta con los empresarios? Pareciera que tanto como un equipo político es mucho. Pero...

Desde el entorno deslizan cada vez más que será candidato. Pero, como ya lo hemos dicho, sigue con el mismo dilema: ¿quién será su referencia nacional? Alternativa Argentina se afianza, con Massa a la cabeza. Pero todavía no se vislumbra un horizonte en el armado nacional peronista. Otra vez, todos deben esperar lo que suceda arriba. En paralelo, hubo encuentros con el dirigente tandilense Mauricio D’Alessandro, y también este sábado con el diputado nacional Eduardo “Bali” Bucca.

Decimos Massa, lo relacionamos con Liliana Schwindt. Varios dirigentes comentaron a Infoeme que, llamativamente, una encuesta telefónica plantea a la ex diputada como posible candidata a intendenta. Ahora, ¿esto es así? Desde el entorno señalaron que todavía “falta para el armado” y que la postura (que mencionó en Infoeme) de “estar en el lugar que me toque estar” se mantiene. Puede ser siendo candidata a intendenta, a diputada provincial, o nacional. Donde toque.

Además, ¿qué pasará con Eduardo Rodríguez? Tras la salida del eseverrismo, el concejal tiene en claro, según se afirmó desde el espacio massista, que estará donde toque estar, como Schwindt. “Todos somos un engranaje en este armado” dijeron. Pero también se dijo que “arriba puede pasar cualquier cosa, y todos podemos terminar en lugares sorpresivos”. ¿Qué les deparará el destino?

Y mientras tanto…

En portales políticos suena cada vez más fuerte el rumor sobre un posible desdoblamiento de las elecciones provinciales de las nacionales. Es decir, que votaríamos a gobernador/intendente en un momento determinado, y a presidente en otro.

Hay dos versiones acerca de esta decisión: la que pareciera más fuerte (y obvia) es el “ancla de arrastre” que significaría llevar en una misma boleta al presidente y candidato a la reelección, Mauricio Macri. Vidal “está muchísimo mejor en imagen” (según señaló un dirigente provincial) y generaría un arrastre interesante sobre todo para beneficio de los intendentes, y del territorio provincial. Es decir, beneficiando a Ezequiel Galli, por ejemplo.

Pero los rumores no son confirmaciones. Restará esperar al calendario electoral. Que encima, tiene PASO. Todo desdoblado podría generar un lío interesante. Pero son estrategias. Y el poder está en juego. Ni que hablar el futuro de los ciudadanos que elegirán a los responsables políticos de su destino por los próximos 4 años.