Ezequiel Galli: “Quiero que la gente me vuelva a elegir”

Las jornadas del intendente suelen ser más que movidas: reuniones, actos, recorridas, firmas, y días más que complicados. En un pequeño momento de todo ese movimiento, el jefe comunal local se tomó unos minutos para hablar, en su despacho, a solas con Infoeme.

-Es un año “intermedio” de elecciones, muchos posan la mirada en su gestión y en lo que se va realizando…¿Cómo transcurre su 2018?

-Mejor de lo esperado en materia de obras. Tenemos mucha obra en marcha. Proyecciones también, licitamos la obra del Hospital que fue algo importantísimo, marca un hito en la gestión. Es darle prioridad al sistema de Salud de Olavarría. Con obras de cordón cuneta, he firmado los convenios en estos días en La Plata. Seguimos trabajando en los barrios de la periferia de la ciudad, embelleciendo la ciudad, emprolijando, marcando, pintando. Estamos por terminar la iluminación de la plaza Central, a punto de terminar la iluminación del Parque Mitre en la etapa entre Trabajadores y Sarmiento del otro lado del arroyo. Ya estamos por empezar a trabajar en la próxima etapa que es Brown entre San Martín y Del Valle. En un momento a nivel macro que no era el que esperábamos pero lo estamos transitando y poniéndole el pecho, acompañando a Mauricio y María Eugenia. El equipo está muy bien, muy firme, aceitado. Venimos sin bajas hace mucho tiempo. Esperando que pase esta tormenta y pensando en que se nos viene...bueno, ya terminó el Mundial y empieza a decantar todo. Todavía no aparece del otro lado nada claro, nada firme. Pero se están moviendo las cartas y estoy cada vez más convencido y firme en la decisión de ser candidato el año que viene.

-Está cada vez más convencido, ¿qué falta? ¿Charlas con gente de Provincia y Nación, una decisión suya..?

-Uno va charlando con referentes provinciales, de Nación, permanentemente. No hay nada que indique que no vaya a ser candidato y nada que indique que haya internas. La decisión es que donde hay intendentes propios que están llevando una buena gestión no tendrá internas de ningún tipo. Nos debilitaría como espacio y Cambiemos está muy bien, muy firme. Por lo cual nada indicaría y casi con seguridad haya sorpresas en ese sentido. Los que le pusimos el pecho a una candidatura de Mauricio cuando medía muy poco y María Eugenia cuando no era conocida, de alguna manera yo sé que vamos a seguir siendo parte, es un espacio que respeta a quienes acompañaron este proceso. Por otro lado es un proceso familiar, si bien esto tiene muchos dolores de cabeza es algo que me apasiona, me gusta, siento que estoy cerca de los vecinos y estoy haciendo una buena gestión con el equipo. Que merece tener una oportunidad más para seguir demostrando que Olavarría puede seguir creciendo.

-Habló de “tormenta” concepto que ya utilizó el presidente Macri. ¿Cómo afecta a un Municipio? ¿Genera complicaciones?

-Va a afectar. Teníamos proyecciones de hacer obras importantes, en materia cloacas por ejemplo. Va a ser difícil que podamos concretarlo por una cuestión lógica: habrá merma en las obras. De todas maneras, así y todo comenzamos una obra de cloacas por 35 millones de pesos con fondos de la Provincia. Lo que estaba comprometido con la Provincia se va a hacer, de manera preventiva levantaremos un poco el pie del acelerador, sabiendo incluso que es año campaña. Hay que ser muy creativo y transmitir a la gente este mensaje. Agarramos un país absolutamente quebrado y en crisis total. Con un nivel de gasto público escandaloso, con un nivel de desinversión en la obra pública e infraestructura escandaloso, lo están demostrando hoy los cuadernos Gloria. La plata iba a bolsos que se trasladaban en remises y no la obra pública que pasa este último tiempo. Con lo cual, la gente sabe quien es quien en este proceso. Ya tenemos 3 años de gestión en el lomo y todos sabemos. Uno a veces está inmiscuido en el círculo de la política y le pega distinto cada una de las noticias. Pero el laburante, el tipo que día a día tiene que salir adelante sabe que quiere un país serio, conectado con el mundo y no con Venezuela.

-¿Cómo analiza el tema de las pymes? Hubo discusiones entre su propuesta y la de la oposición de declarar la Emergencia Pyme, prevaleció el suyo, hubo acusaciones cruzadas…

-Creo que se aprobó algo que por suerte podemos llevar adelante. Por suerte le va a venir bien a un montón de pymes. El límite que pusimos de facturación es para no hacer un descalabro con los números municipales. El otro proyecto nos dejaba absolutamente sin recursos. Era una locura. Parte de la oposición lo entendió como tal. Siguen queriendo intentar desfinanciarnos para que no podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Cada vez que te ponen una piedra en el camino esto se hace más lindo, más interesante. Quiere decir que vas por el camino correcto. Los que estuvieron antes quieren ponerte palos en la rueda. Son cosas que tenemos que sortear, y que parte de la oposición tiene en claro que queríamos hacer con esto, era enviarles un mensaje a las pequeñas empresas y a los comercios que en algunos casos habían respondido diciendo que sacando cuentas y podían pagar el aguinaldo con lo que se ahorra. Es algo interesante. Fue una medida pensada, trabajada y que pudimos llevar adelante porque sabemos que es un momento que todos tenemos que hacer un esfuerzo. No estábamos en una emergencia como sí estuvimos en otros momentos. No hay una ola de despidos, pymes que cierran todos los días…sí sabemos que la están pasando mal, y no lo desconocemos.

-¿Cómo vio el camino de la paritaria? Este año se extendió mucho, hay un reclamo valedero de los trabajadores y su respuesta es el cuidado de las arcas municipales...¿habrá solución?

-Sabemos que en el medio de la paritaria pasaron cosas que no nos benefician. Se fueron corriendo los índices inflacionarios. Sabemos que pudimos lograr llevarla a un ámbito donde el Ministerio pudo ser absolutamente neutral y marcar cosas que nos ayudaron a poder seguir dialogando. Yo tengo en claro que no voy a hacer ninguna locura que complique las cuentas del Municipio. El sindicato lo sabe. Sabemos la postura de ellos, que es que hay un montón de trabajadores que no la están pasando bien, lo cual también sabemos, no desconocemos la realidad. Tenemos que tratar de buscar un punto de equilibrio, que no va a ser fácil. También pasaron cosas en el medio que hicieron que se haga más difícil. El caso del acto del 9 de julio, la carpa...a veces frena un poco la negociación y el diálogo. Nosotros siempre estuvimos parados en una postura y la mantenemos. Los trabajadores merecen tener un aumento, hubo inflación, y hay que cuidar los números de la ciudad.

-¿Cómo ve hoy la inseguridad en la ciudad? Hubo cambios en las fuerzas policiales, que fue uno de los puntos flojos que destacaba tiempo atrás, aunque los delitos existen ¿ve cambios?

-Estamos en un proceso de cambios, que fue positivo. Estamos trabajando con una mejor dinámica. Todavía falta mucho. Hechos delictivos siempre va a haber, somos una ciudad de 120 mil habitantes y es lógico que así sea. Siempre trabajando en conjunto y en diálogo permanente con el Ministerio de Seguridad que siempre levanta el teléfono. El equipo de seguridad del Municipio trabaja codo a codo con el equipo de seguridad. Carlos Roldán es un tipo que está muy presente, está muy dispuesto y está trabajando de una manera impecable y lo demuestran los hechos: lo que ha sucedido fue esclarecido, todos. De alguna manera u otra la Justicia está en este proceso de armar un equipo donde podamos trabajar en confianza. Se está dando algo muy positivo que es que la seguridad, la justicia y el municipio termina de ganar confianza para trabajar en pos de la seguridad de los vecinos. Uno prentende que no haya hechos de inseguridad, eso no es real. Pero dentro de todo, que los hechos se vayan esclareciendo es algo positivo.

-¿Encontró dinámica en el trabajo con la oposición? En proyectos del HCD a veces tiene acompañamiento del eseverrismo, del Frente Renovador, de Radicales Convergentes…

-Si, no es fácil. Cada tema en particular te encontrás con posturas diferentes en los bloques de la oposición y eso hace que haya que tener mucho diálogo y en el día a día tampoco es fácil tener tanta dinámica de diálogo. En cada caso en particular se pudo consensuar con distintos espacios, es bueno, es sano. Hay espacios donde no hay forma de encontrar un buen punto pero seguimos trabajando y pensando en que sean cuestiones que sean positivas para Olavarría. Nosotros siempre vamos a impulsar el diálogo como herramienta y nos ha hecho, después del primer año y medio de gestión hemos dado una política distinta con buenos resultados.

-¿Cómo vio el debate por el aborto? Se manifestó en contra, hubo un largo proceso para terminar votando, prevaleció el no, ¿como lo analiza?

-La verdad que comparto las palabras de Mauricio antes del cierre del debate que era que sea cual fuere el resultado no gana nadie, si no que gana la democracia. Se pudo debatir, cada uno pudo poner sobre la mesa su postura, hubo incluso una apertura por parte de los espacios políticos que será historia, porque se dio libertad a votar por legislador y no por sector político. Creo que fue un momento histórico. Cada una de estas cosas van pasando te hacen crecer como democracia, como pais. Después el resultado estará a favor de lo que se votó y otra en contra, cada uno tendrá que buscar la forma de procesarlo. Yo no festejo nada, tengo una concepción de la vida que es a partir de la concepción. No desconozco que hay mujeres que mueren por aborto clandestino. Yo siempre me expresé a favor de la vida, creyendo que hay vida desde la concepción, creyendo que hay otros métodos para poner en discusión que no se están poniendo, y discutir mucho el tema de la Salud Pública, y mucho más la Educación Sexual. Hay que aprovechar este momento para potenciar, para que no pase lo que tiene que pasar. Se deben cambiar penalidades, el Código Penal. Tenemos que poner el foco en la educación sexual de los jóvenes, en tratar de buscar desde el Estado y desde las políticas públicas que haya menos cantidad de embarazos no deseados en adolescentes. También te encontrás con tipos que dicen que el preservativo no cubre el HIV. El debate hasta tiene estas cosas, alguien que dice semejante ridiculez y que fomenta que no se use preservativo. Es una locura. Con el diario del lunes, podemos desmenuzar lo que se dijo y dónde poner el foco de ahí en más.

-La última, ¿cuántos años le quedan de gestión?

-(Piensa) Me queda un año y...cuatro meses. Para terminar mi primer mandato.

-¿Y cuánto quiere que le queden?

-(Sonríe) Quiero que me queden 5 años y pico. Quiero que la gente me vuelva a elegir. Eso va a significar que hice un buen trabajo en los 4 años que me tocaron. Quiero avanzar en este proceso que iniciamos en el 2015 de cambiarle la realidad a mucha gente. Falta mucho por hacer, 4 años es poco para lo que uno quiere lograr. Me gusta lo que hago, amo Olavarría, quiero lo mejor y sé que puedo darle lo mejor.