Eleonora Cassano y Matías Napp cerraron el 1º Dance Camp

En el Complejo El Socavón tuvo lugar el Campamento de Danzas organizado por Belén Arendt y Gonzalo Ortiz y que contó con un nutrido grupo de alumnos que se acercaron a perfeccionarse.



Las jornadas que se extendieron entre sábado y domingo tuvieron módulos de capacitación sobre diferentes estilos como Teatro, Danza Clásica y Street Jazz, además de Hip Hop.



El seminario de Hip Hop estuvo encabezado por Matías Napp donde se hizo principal hincapié en sus diferentes estilos, como el breaking, conocidos por sus movimientos acrobáticos, el Popping, movimientos robóticos, contrayendo los músculos del cuerpo y mucho más.



Luego, con la visita estelar de Eleonora Cassano, se llevó a cabo el módulo de Danza Clásica. ”Uno sabe que lo clásico es plomo y tedioso, pero es hermoso y te tiene que gustar muchísimo. Siempre digo que se tiene que disfrutar o buscar algo que se disfrute, porque el ballet no es lo más tranquilo, sino que pasa por el interior el hecho de disfrutar y por eso hay que venir y hacerlo con mucho amor” sostuvo la reconocida bailarina que se mostró feliz con la posibilidad de interactuar con otras disciplinas.

“Noto avidez por aprender en todos lados. Hace tres o cuatro años me estoy dedicando a dar clases magistrales en todo el país para darle a las chicas y chicos la posibilidad de tomar clases conmigo sin la necesidad de tener que ir a Buenos Aires. Siento que eso lo agradecen porque no es fácil llegar a Buenos Aires, pagar un hotel y todo lo evitan yendo a distintos lugares y estudios, siendo yo la que va, por eso es importante difundir y no centrarlizar todo”.



El cierre de las actividades estuvo a cargo del Grupo Coreográfico "Impacto" del Estudio de Danza Onix y luego se realizaron entrega de diplomas a los participantes además de la entrega de varias becas para continuar con la formación en la Escuela de Ricky Pashkus y el Estudio de Matías Napp.