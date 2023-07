Le pegó una salvaje patada a un árbitro en un torneo amateur: lo encontraron muerto

El joven involucrado en la violenta agresión a un árbitro durante un partido amateur en Sarandí, identificado como Williams Alexander Tapón, fue encontrado sin vida.

Se sospecha que habría tomado la decisión de quitarse la vida tras la difusión de las imágenes del brutal ataque a Ariel Paniagua. El cuerpo del futbolista amateur fue hallado en las vías del tren, específicamente en el área de General Paz y Heredia, durante la noche del lunes.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el individuo de 24 años se habría disparado en la cabeza con un arma de fuego. Tapón fue imputado el lunes por "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo" por el incidente con el árbitro. En su declaración testimonial ante las autoridades, el árbitro detalló los hechos y acusó al joven de 24 años.

Infobae contactó a los familiares del joven, quienes confirmaron la noticia. Denunciaron presiones por parte del árbitro antes de que el incidente se hiciera público. Marisol, prima de Alexander, indicó que mañana realizarán el velorio pero luego contarán su versión de los hechos en todos los medios de comunicación.

Durante una breve conversación, los familiares expresaron su dolor y mostraron su indignación hacia el árbitro Ariel Paniagua y la denuncia que presentó ante la justicia.

El incidente se dio a conocer el lunes después de que se viralizaran imágenes grabadas con un teléfono celular que mostraban cómo, tras una brutal agresión de dos jugadores, el árbitro Ariel Paniagua quedó en el suelo y recibió una patada en la nuca que lo dejó inconsciente. Fue trasladado al hospital Presidente Perón de Avellaneda, donde estuvo internado durante algunas horas antes de recibir el alta médica.

En el video se puede apreciar cómo uno de los jugadores del equipo La Cortada FC reacciona de manera agresiva después de que el árbitro le muestra una tarjeta amarilla. En un acto de indisciplina, el jugador empuja al árbitro, lo cual resulta en su expulsión.

Sin conformarse con el fallo, el jugador insulta al árbitro y otro compañero de equipo corre directamente hacia él para golpearlo. Este jugador, identificado como Williams Alexander Tapón con el número 10 en su camiseta, le propina dos golpes en el rostro al árbitro cuando este se encontraba anotando la expulsión. Aprovechando la indefensión del árbitro en el suelo, Tapón le propina una fuerte patada en la cabeza que lo deja desvanecido. Al presenciar la escena, compañeros de ambos equipos se acercan para intentar calmar la situación, mientras otros asisten al árbitro en busca de ayuda.

"Estoy agradecido de estar en casa, recuperándome poco a poco. Podría haberme dejado muerto, y hoy mi familia podría estar lamentando mi pérdida", declaró Paniagua el pasado lunes por la tarde. "Este individuo no mostró ningún remordimiento, no me ofreció una disculpa ni admitió su error. Solo me dijo 'lo hice por calentura'", reclamó el juez en una entrevista con Telefe. "Le pedí disculpas, me embargó la ira, no fue intencional. Cuando me di cuenta, todo había cambiado", fue la explicación del agresor, quien luego acabó quitándose la vida. El caso está siendo investigado por la UFI 4 de Avellaneda, a cargo del fiscal Mariano Zitto.

El lamentable episodio de violencia ocurrió en "Estación 98", un complejo deportivo en el partido de Avellaneda que cuenta con canchas de césped sintético. Este lugar es utilizado para realizar torneos de fútbol amateur y se alquila para su uso. Ante la situación, el complejo se desligó de cualquier responsabilidad y manifestó su repudio hacia estos hechos de violencia.

A través de sus redes sociales, compartieron un comunicado en el que informan que el personal de salud del complejo brindó asistencia inmediata al árbitro agredido, trasladándolo a un hospital donde fue dado de alta después de recibir los cuidados necesarios.

Además, realizaron una denuncia en la comisaría local para colaborar con las investigaciones. Aunque la organización del torneo es ajena al complejo y ellos no tienen control sobre la selección de equipos o contratación de personal, se mostraron dispuestos a ayudar en lo que sea necesario.

"El equipo de Estación 98 forma parte de una sociedad que se cuestiona y busca constantemente nuevas formas de relacionarse, con la convicción de que la solidaridad y el compañerismo son fundamentales en el deporte, sin violencia", afirmó el comunicado.