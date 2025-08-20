Discapacidad: el Gobierno dijo que evalúa un aumento en las prestaciones

En la previa de la sesión en la Cámara de Diputados que busca rechazar los vetos del presidente Javier Milei, el Gobierno nacional salió a decir que "está considerando" otorgar un aumento a las prestaciones para discapacidad. Así lo hizo saber en un breve mensaje el vocero Manuel Adorni, aunque no dio precisiones sobre los montos de suba que estarían siendo evaluados.

"Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual. De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años", escribió en la red social X.

De esta manera, el Ejecutivo ratificó que pondrá mayores fondos para discapacidad, ante la inminente postura de la oposición en la cámara Baja para revertir los vetos del presidente. “Esto se trata de un paso en la agenda de mejoras para el sector que impulsa el Gobierno, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos”, cerró Adorni.

Previo al posteo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contó que estaban "tratando de convencer" a la mayoría de los legisladores para que ratifiquen los vetos.

Sin embargo, la oposición tiene confianza en insistir con la ley de Emergencia en Discapacidad, que en la sesión de este miércoles está fija como primer punto del temario.

Con el anuncio en la previa de la sesión donde la oposición busca asestarle un duro golpe al Gobierno libertario, el oficialismo busca restar votos en su contra. (DIB)