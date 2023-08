Tini y De Paul revelaron detalles de su ruptura y lanzaron una llamativa frase

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron su separación. Lo que hace algunas semanas era un supuesto rumor, se confirmó y la cantante y el futbolista anunciaron este último martes su ruptura a través de sus redes sociales con un mensaje idéntico.

Ángel de Brito reveló que habló con la artista y compartió detalles sobre lo que ella le contó.

Tini le contó al periodista: "Finalmente, ayer decidimos de común acuerdo y en buenos términos, separarnos". De Brito aseguró que Tini puntualizó que no hay terceros en discordia.

"Tini me dijo: 'Por más rumor que veas, ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno. No hubo ningún tipo de problema en ese sentido, solo que sentimos que se estaba haciendo complicada llevar la situación adelante por todo lo que se viene'", contó el conductor de LAM.

De Paul compartió con el conductor: "Rodrigo me dijo, 'hola Ángel querido, un poco lo que te dijo Tini. Hay mucho, mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre ni nada. La verdad creo que esto puede disminuir la cantidad de especulaciones y cosas que dijeron y seguir cada uno por su lado'. Y luego me habló de los viajes de ella y lo que ya se ha contado. Me agregó una frase que me llamó la atención: 'Y poder comenzar desde otro lugar'", concluyó De Brito.