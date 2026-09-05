SILVIO RENE LOPEZ (Q.E.P.D.)

Falleció ayer en Olavarría a los 99 años de edad. Su hija Silvia, sus nietos Luciano, Laura, Guillermo, Leonardo, Anabella, Nadia y Eliana, sus bisnietos Tomás, Amara, Benjamín, Sofía, Agustina, Nina, Ciro y Lilian, su hermana Rosa, sus sobrinos, familiares y amigos acompañan su fallecimiento. El velatorio reabre este domingo a las 8:00, con responso en la capilla ardiente. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz hoy a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Roca Merlo, nacido en Santiago del Estero. Jubilado.