AGUSTINA BELÉN VIDAL "BUJI"  (Q.E.P.D)

Falleció en Monte Grande el 18 de septiembre de 2026 a los 26 años. Sus padres: Julio Vidal y Patricia Caro. Sus hermanos: Verónica, Maicol, Micaela, Alan, Gonzalo y Nazareno Vidal. Sus hermanos políticos: Nicolás Planes y Matías Álvarez. Sus sobrinos: Naiara, Micol, Amaia y Liam Álvarez; Bautista, Mateo, Aitana y Ashley Vidal. Su pareja Rodrigo Carraro. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "F". Sábado 19/09 de 21:30 a 0:00 y domingo 20/09 de 08:00 a 09:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, domingo 20/09 a las 09:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Sarmiento Norte, nacida en Olavarría. Docente de Nivel Inicial