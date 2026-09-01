MABEL DOLLY RECAVARREN (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 01 de septiembre de 2026 a los 91 años. Sus hijos Amalia, Dolly, Adriana y Daniel Quiroga. Sus hijos políticos Cachi, Luis, Osvaldo y Marisa. Sus nietos y bisnietos. Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “C”, comienza hoy 01 de septiembre a las 21:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma De Paz, día y hora: miércoles 02 de septiembre a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del Pueblo Nuevo, nacida en Hinojo. Jubilada y pensionada.