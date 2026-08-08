JOSÉ FAILLA “EL GORDO” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 08 de agosto de 2026 a los 90 años. Su esposa Nilda Chantir de Failla; sus hijos: María Alejandra, José Marcelo y Maria Lidia; su hija política Claudia; sus nietos: María Florencia, Nicolás; José Ignacio, María Victoria; Maria Agustina y Josefina; sus hermanos; sus hermanas políticas; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “F”. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, domingo 09/08 a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Pueblo Nuevo, nacido en Olavarría. Transportista y Mayorista de Frutas y Verduras Jubilado.