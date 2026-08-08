JUAN ESTEBAN CORDERO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 08 de agosto de 2026 a los 81 años. Su esposa Norma Rodríguez; su hijo Héctor; su hija en el afecto Romina; sus hijos políticos: Estela y Leopoldo; sus nietos: Tomás y Lucas Cordero; Lara y Mateo Cañada; su nieta política Cintia; su bisnieto Salvador Cordero y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Comienza el sábado 08/08 a las 16:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, domingo 09/08 a las 09:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Juan Martín de Pueyrredón, nacido en Olavarría. Camionero jubilado.