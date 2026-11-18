Falleció en Olavarría el 18 de noviembre de 2026 a los 91 años. Su esposa Elma Elizabeth Olivetto; su hija María Lourdes Gandini; su hijo político Diego César Cisneros; sus nietos: Leila, Malena y Lautaro Krell Gandini; demás deudos y familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “F”. Jueves 19/11 de 09:00 a 11:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal de Olavarría. Día y hora: Jueves 19/11 a las 11:30 Hs. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Microcentro, Olavarría. Escribano jubilado en el ámbito de la Delegación Azul del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.