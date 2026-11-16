Falleció en Olavarría el 16 de noviembre de 2026 a los 81 años. Sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Martes 17/11 de 10:30 a 12:30. Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, día y hora: Martes 17/11 a las 12:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Independencia, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.
IRMA ESTER INCHASTOY VIUDA DE HIPEDINGER (Q.E.P.D)
Lunes, 16 de noviembre de 2026 a las 20:50