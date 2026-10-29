MARÍA ANGÉLICA SAUCEDO VIUDA DE AMADO “CHICHI” (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 29 de octubre de 2026 a los 90 años. Sus hijos: Rosana Elisabet y Alfredo Ceferino Amado; sus hijos políticos: María Cecilia Orasi y Horacio Gabriel Bazán; sus nietos: Alexis, Anahí Luz y Abigail Sol Amado; sus nietos políticos: Luz Urrutia y Matías Ramos, sus hermanos: Adriano, Olga Leticia, Mabel Ester, Blanca Beatriz y Leticia Leonor Saucedo; sus cuidadoras: Olga Bustos, María José Barbieri, Fermina Vera Ruiz y Claudia Pereyra; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Jueves 29/10 de 20:00 a 23:00 y viernes 30/10 de 08:00 a 10:30.Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, viernes 30/10 a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Villa Floresta, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada