DELIA NILDA LURO VIUDA DE MARIANI (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 24 de octubre de 2026 a los 92 años. Su hija Ayelén Alejandra Mariani; sus nietos: Lautaro Emanuel y Benicio Ezequiel Ruspil; sus sobrinos, sobrinas y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Domingo 25/10 de 09:30 a 20:00 y lunes 26/10 de 08:00 a 10:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: Lunes 26 de octubre a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Bancario 1, nacida en Lobos. Jubilada y pensionada