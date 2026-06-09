Se registró otra fuerte caída de la construcción y la industria en abril

En abril de 2026, la construcción y la industria manufacturera profundizaron su retroceso, según los últimos datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ambos sectores registraron caídas interanuales del 2,8% frente a igual mes del año anterior, reflejando el impacto de la desaceleración económica sobre la actividad productiva.

El informe oficial también detalla que, en la medición desestacionalizada, la construcción cayó 4% y la industria 2,1% respecto a marzo, lo que acentúa la tendencia negativa del mes. Doce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera mostraron retrocesos interanuales, con fuertes bajas en rubros como maquinaria y equipo, productos textiles y vehículos automotores.

De acuerdo con el Indec, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una baja de 2,8% respecto a abril de 2025, mientras que el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) replicó el mismo descenso en la comparación interanual. En el acumulado del primer cuatrimestre de 2026, el sector de la construcción mantuvo una leve suba del 2,1%, al tiempo que la industria manufacturera presentó una caída de 2,4% frente al mismo período del año previo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, apeló a su cuenta oficial de X para destacar que en el acumulando en el primer cuatrimestre se registró una baja de 2,4% del IPI y una suba de 2,1% ISAC en relación a igual período de 2025.

“El indicador tendencia-ciclo (más relevante a efectos de analizar tendencias) registró un crecimiento de 0,1% en el caso del IPI y de 0,3% en el caso del ISAC, acumulando 5 y 6 meses consecutivos de variación positiva, respectivamente”, agregó Caputo.

Y cerró: “En el caso de la Construcción, en marzo se observó un crecimiento de 2,5% interanual en la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado y de 14,5% interanual en la superficie autorizada por los permisos de edificación”.

La caída de la construcción

En el cuarto mes del año, el consumo aparente de insumos para la construcción presentó comportamientos contrastantes respecto a igual mes del año anterior. Entre los rubros con mayor crecimiento se destacaron los insumos agrupados como “otros”, que comprenden grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con un incremento del 16,1%. También se registraron alzas del 15,7% en hierro redondo y aceros, y del 10% en pinturas.

Por el contrario, varios materiales esenciales evidenciaron caídas significativas. Los mosaicos graníticos y calcáreos retrocedieron 18,9%, el yeso bajó 17,5%, las cales disminuyeron 16,4% y el asfalto descendió 15,5 por ciento. Además, el cemento portland se redujo 12,7%, el hormigón elaborado 10,2%, los pisos y revestimientos cerámicos 6,6%, los ladrillos huecos 6,3%, las placas de yeso 4,1% y los artículos sanitarios de cerámica 3,6 por ciento.

Si se toma el acumulado del primer cuatrimestre del año frente al mismo período de 2025, el informe señala que “otros insumos” aumentaron 23,9%, las pinturas 13,1%, los artículos sanitarios de cerámica 8,7%, el hierro redondo y aceros 5,3%, el hormigón elaborado 3,8% y las placas de yeso 3 por ciento. En sentido opuesto, el yeso cayó 12,8%, los mosaicos graníticos y calcáreos 12,3%, los pisos y revestimientos cerámicos 8,5%, las cales 5,5%, los ladrillos huecos 5,1%, el cemento portland 3,3% y el asfalto 2 por ciento.

Cómo evolucionó la industria

Durante abril de 2026, la mayoría de las ramas industriales registraron resultados negativos en la comparación interanual. Doce de las dieciséis divisiones manufactureras experimentaron retrocesos, con impactos especialmente notorios, como el de maquinaria y equipo, que cayó 20,2%. Dentro de esa rama, la principal incidencia negativa se observó en la fabricación de maquinaria agropecuaria, que registró una disminución interanual de 29,7%. En el mes bajo análisis, se observó una menor producción y venta, principalmente, de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas y de ciertas líneas de implementos.

También se destacó el sector de productos textiles, que descendió 22,2 por ciento. Según el Indec, la producción de tejidos y acabado de productos textiles, que constituye la principal incidencia negativa, registra una disminución interanual de 35,4%. “De acuerdo con las fuentes relevadas, se observa una menor demanda interna”, informó el Indec.

Otras bajas relevantes se observaron en prendas de vestir, cuero y calzado (15,9%), industrias metálicas básicas (11,2%), vehículos automotores y autopartes (10,7%), y otros equipos, aparatos e instrumentos (11,4%).