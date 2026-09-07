Una jueza ordenó suspender la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil

La Justicia bonaerense ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue tomada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.

En la resolución firmada este lunes 7 de septiembre, la magistrada indicó que la medida deberá ser analizada ya que considera que los dispositivos bonaerenses de privación de libertad no están en condiciones de recibir a una mayor cantidad de adolescentes.

El régimen tiene como objetivo bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. En el fallo se apunta a las condiciones de hacinamiento e insalubridad actuales en los espacios donde deberían ir los menores al aplicar la Ley.

Durante el plazo de 60 días, analizarán la infraestructura actual, si existen lugares en construcción y el impacto que tendrá en la reinserción social de los menores la permanencia en centros de detención.

