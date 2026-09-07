Más de 150 participantes en el Curso de Actualización en Traumatología

Más de 150 médicos, residentes, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos y estudiantes de todo el país participaron el pasado sábado del Curso de Actualización en Traumatología, organizado conjuntamente por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, la Asociación Argentina de Trauma Ortopédico y la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología

Uno de los principales ejes de la propuesta fue el entrenamiento quirúrgico basado en simulación cadavérica. Las prácticas se desarrollaron en el Laboratorio Morfológico de la Facultad, donde destacados especialistas llevaron adelante en vivo los diferentes procedimientos y abordajes quirúrgicos.

La experiencia práctica fue transmitida en simultáneo al SUM de la Facultad, permitiendo que más de 150 asistentes pudieran seguir cada instancia del entrenamiento y acceder a las explicaciones de los especialistas.

Además del componente académico y práctico, la jornada se convirtió en una valiosa oportunidad de encuentro entre profesionales, generando un espacio para compartir conocimientos, experiencias y diferentes miradas sobre la práctica traumatológica y quirúrgica.

Para los estudiantes de la Facultad, la propuesta representó también una experiencia especialmente enriquecedora: la posibilidad de observar procedimientos quirúrgicos en tiempo real, acceder al conocimiento de especialistas de referencia y compartir el espacio con profesionales de distintas disciplinas permitió ampliar las experiencias de aprendizaje más allá de las aulas.

El curso estuvo dirigido por Alberto Cid Casteulani, con Damián Arroquy, Juan Manuel Barrios, Juan Martín Botta, Luciano Mañero, Sergio Ruíz y Martín Rubado como co-directores.

También participaron como disertantes Alberto Cid Casteulani, Germán Garabano, Diego Mana Pastrán, Javier Olivetto, Santiago Svarzchtein, Sebastián Sasaki, Sebastián Pereira y Leonardo Giacobbe, quienes estuvieron a cargo de los distintos módulos vinculados al abordaje de pelvis, cadera y rodilla.

La realización del curso contó con el acompañamiento de SAI-Mc Implantes, FAS Implantes-Medacta, Clínica María Auxiliadora, Ros Medical, TRB, Roemmers y Laboratorios Beta, cuyo apoyo contribuyó al desarrollo de la propuesta de capacitación.