Un hombre de 36 años fue aprehendido este domingo acusado de intento de hurto, luego de que lo descubrieran dentro de un galpón de la fábrica Losa.
La alerta a la Policía la emitieron los serenos del lugar -que se encuentra fuera de funcionamiento-, y hasta allí se movilizaron efectivos de la Subcomisaría de Loma Negra.
Pese a que intentó esconderse en unos gabinetes en desuso, el ladrón fue capturado y trasladado a sede policial.
En su poder tenía herramientas de corte de cables y guantes de goma.
Interviene la UFI 10.
Entró a robar al predio de Losa, terminó aprehendido
El acusado es un hombre de 36 años que fue descubierto por los serenos del lugar adentro de uno de los galpones.
Lunes, 07 de septiembre de 2026 a las 13:30
Por Redacción