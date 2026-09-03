El Aula Móvil de YPF llega la semana próxima a Olavarría con capacitaciones para estudiantes

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo se anunció la llegada del Aula Móvil de YPF a la ciudad, un espacio itinerante diseñado para concientizar sobre la importancia de avanzar hacia una matriz energética más limpia, sostenible y basada en recursos renovables.

La propuesta se desarrollará los días martes 8 y miércoles 9 de septiembre en el Centro Cultural Municipal “San José”, con actividades abiertas a la comunidad y capacitaciones dirigidas a estudiantes de instituciones secundarias.

La programación se dividirá en dos instancias principales:

-Jornadas de divulgación del Aula Móvil de YPF sobre los recursos energéticos de la Argentina. Se desarrollarán martes 8 y miércoles 9 de septiembre, de 08:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas.

-Taller de Energía Argentina. Se desarrollará el día martes 8 de septiembre, de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas. Se trata de una capacitación orientada a estudiantes del último año de escuelas técnicas. Se abordarán conceptos sobre energía eólica, solar térmica y fotovoltaica, eficiencia energética, movilidad eléctrica y sistemas de almacenamiento.

Estas actividades fueron coordinadas desde el Municipio en articulación con las Jefaturas de Educación Regional y Distrital, abarcando a instituciones de gestión pública y privada.

Cabe aclarar que, si bien la convocatoria incluye visitas guiadas para establecimientos educativos, la propuesta se encuentra abierta al público general interesado en conocer los avances en la materia.