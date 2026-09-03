Deportes

Gimnastas de Vida Boa tuvieron su primer Provincial

Representantes locales compitieron en Banfield en su primera experiencia Provincial Federativo en el nivel USAG 3.

Jueves, 03 de septiembre de 2026 a las 16:13

Por Redacción

Gimnastas de Vida Boa compitieron en su primer Campeonato Provincial y se transformaron en los primeros representantes locales en competir en un USAG 3.

La competencia se desarrolló el pasado fin de semana y 4 gimnastas lograron la clasificación a la definición que se va a llevar a cabo en Aguas Verdes del 26 al 28 de septiembre.

En la categoría Pre-Infantil compitió Morella Salias que consiguió el 61° puesto sobre 124 participantes promediando notas de 9 puntos. 

Mía Bourgeois y Morena Picazo compitieron en la categoría Infantil y en Juvenil, Alma Rodríguez dijo presente en el certamen que reunió a los mejores clubes de la Provincia de Buenos Aires.

Además, las olavarrienses compartieron las jornadas con la gimnasta Meline Mesropian que integra la Selección Argentina y representará al país en el próximo Mundial.

 