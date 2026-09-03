Gimnastas de Vida Boa tuvieron su primer Provincial

Gimnastas de Vida Boa compitieron en su primer Campeonato Provincial y se transformaron en los primeros representantes locales en competir en un USAG 3.

La competencia se desarrolló el pasado fin de semana y 4 gimnastas lograron la clasificación a la definición que se va a llevar a cabo en Aguas Verdes del 26 al 28 de septiembre.

En la categoría Pre-Infantil compitió Morella Salias que consiguió el 61° puesto sobre 124 participantes promediando notas de 9 puntos.

Mía Bourgeois y Morena Picazo compitieron en la categoría Infantil y en Juvenil, Alma Rodríguez dijo presente en el certamen que reunió a los mejores clubes de la Provincia de Buenos Aires.

Además, las olavarrienses compartieron las jornadas con la gimnasta Meline Mesropian que integra la Selección Argentina y representará al país en el próximo Mundial.