Torneo de Selecciones: Olavarría perdió y se despidió

En el Tete Di Carlo, el selectivo Sub15 de la Liga de Fútbol de Olavarría necesitaba de un triunfo para seguir con chances de clasificación en la competencia que organiza la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol y fue derrota.

Olavarría cayó 4 a 1 ante la Liga del Sur y completó sus presentaciones en el Torneo de Selecciones con un triunfo y tres derrotas.

Valentino Ruppel marcó el gol del equipo olavarriense luego de aprovechar un rebote y para los bahienses anotaron Valentino Bozzetti, Juan Schmidt y Galo Martínez en 2 oportunidades.