Gimnasia artística: título provincial para Valentín Orsatti en Lanús

Gimnasta de FLIP tuvo una destacada actuación en Lanús donde se llevó a cabo el segundo encuentro provincial de gimnasia artística y se subió a lo más alto del podio.

Valentín Orsatti se quedó con el primer puesto de su categoría tras sumar 52,80 puntos en la clasificación general consiguiendo regularidad a lo largo de los seis aparatos.

El olavarriense consiguió sus mejores calificaciones en Salto, con 9,60 puntos, y Paralelas, donde obtuvo 9,30. Además, sumó 8,60 en Suelo, 8,70 en Arzones, 7,90 en Anillas y 8,70 en Barra.

La actuación del gimnasta de FLIP no solo le permitió quedarse con el campeonato provincial de su categoría, sino que también fue reconocido con medallas por sus desempeños individuales en los diferentes aparatos.