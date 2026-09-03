Proponen recuperar la Farándula Estudiantil



El centro de estudiantes de la escuela secundaria 7 (ex Nacional 2), presentó ante el Municipio un proyecto para recuperar en 2027 la “Farándula Estudiantil”, una de las históricas celebraciones estudiantiles de la ciudad que hace años dejó de realizarse.



La iniciativa propone comenzar un proceso de organización durante los próximos meses con el objetivo de proyectar para septiembre de 2027 una nueva edición del evento. Además, contempla la creación de una Comisión Organizadora de Eventos Estudiantiles.



El presidente del centro de estudiantes Unión Estudiantil, Matías Yapour, contó que la idea surgió cuando el grupo miraba fotos antiguas y diferentes materiales vinculados con la historia de la institución.

Allí aparecieron fotos de carrozas, y en ellas aparecían estudiantes de Nacional 2, por aquel entonces Escuela de Educación Media Nº 7 y hoy Escuela de Educación Secundaria Nº 7, participando de la Farándula Estudiantil de Olavarría durante los años 2005 y 2006. A partir de la reconstrucción de aquella historia y del contacto con la profesora Esther Rodríguez, surgió una pregunta: ¿Por qué no recuperar la Farándula?



“A nivel local la logística ya está hecha, porque cada 21 de septiembre se festeja el Día de la Primavera y del Estudiante. Entonces se convoca a los jóvenes a un determinado espacio, como el parque, donde hay seguridad y están las condiciones dadas para el evento” consideró Matías durante una entrevista en el programa Contacto.



“A eso nos gustaría sumarle una carroza, un disfraz o algo que identifique, y sumar otras escuelas a la famosa caravana hacia el parque que hoy en día la hace el colegio Industrial. Queremos que las promos puedan presentar los distintivos, y porqué no, darle un premio o reconocimiento a la mejor carroza o la mejor presentación de distintivos” expresó.

La presentación formal del proyecto ante el Municipio se realizó el pasado martes 1 de septiembre, en el marco del Segundo Encuentro de Centros de Estudiantes convocado por la Coordinación de Juventudes de la Municipalidad de Olavarría y desarrollado en el Salón Rivadavia.



Desde el Ejecutivo local se comprometieron a evaluar la propuesta, y, en caso de dar el visto bueno, comenzar a trabajar con las juventudes para hacer realidad el evento el próximo año.



