Coronel Dorrego: robó un auto en la vía pública y lo aprehendieron



Un joven de 20 años fue aprehendido en la mañana de este miércoles luego de sustraer un VW Senda.



La captura se produjo en Dorrego al 500 luego de una persecución policial.



Personal del Comando de Patrullas vio al acusado en la zona de Necochea y calle 17 a bordo del auto robado minutos antes.



Al advertir la presencia del móvil, el joven abandonó el vehículo y emprendió fuga a pie. Finalmente lo aprehendieron en el interior de su domicilio.



Se iniciaron actuaciones por “hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública” con intervención de la UFI 10 a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.

