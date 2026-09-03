Desde la próxima semana, aumento del 10% en panaderías



El Centro Industrial Panadero de Olavarría (Cipo) informó que los valores de los productos del rubro aumentarán un 10% desde la próxima semana.



“Luego de 4 meses del último ajuste es necesario realizar un aumento, que rondará el 10%, debido a algunas subas en los costos de elaboración” explicaron al respecto.



Entre los incrementos mencionaron el de la harina (15%), del combustible y un ajuste de paritarias del 10% que se dio en ese lapso de tiempo.



Con esta medida, a partir del lunes el precio del pan rondará entre $4000 y $4400, mientras que la docena de facturas pasará a costar entre $9000 y $11000, y la de sándwich de miga entre $22000 y $25000.



Se explicó que los precios dependerán de cada lugar de elaboración, ya que algunas panaderías deben afrontar, además, costos de alquileres.

