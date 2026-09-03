Se reconcilió con su música y estará en el Violín Fest de Palermo

Para no pocos la pandemia ha sido un punto de inflexión en sus vidas. En el caso de Perla “Oli” Meloni significó un divorcio con su gran pasión, la música, con la que ha empezado a reconciliarse de un tiempo hasta parte.

Abandonó la formación clásica, incursionó en bandas de folclore, hizo algunas cosas de manera independiente y un año atrás guardó el instrumento en su estuche.

En este proceso, el 27 de septiembre en el Planetario "Galileo Galilei" de Palermo formará parte del Violín Fest, la IX edición de este evento organizado por la Escuela de Violín de Ramos Mejía, que procurará romper una marca mundial con más de 100 músicos en escena de todas las edades y todos los niveles.

Perla es australiana, nació en Sidney y a los 8 años se radicó en Olavarría junto con su familia. “Toco el violín desde que tenía 7 años y estudié toda mi vida en el conservatorio, después hice el profesorado y con la pandemia tuve un receso musical”, contó.

La música estuvo presente todo en el tiempo. Su padre solía tocar la guitarra en una iglesia durante los años que vivieron en Oceanía y Perla se sumó a una educación formal un año después de su llegada, en el Conservatorio de Olavarría.

“¿Mi conexión con Olavarría? Es medio extraña; se dio a través de la hermana de mi abuela, que vivía acá, mientras mi abuela al día de hoy sigue viviendo en Australia”, reveló.

Siempre fue bilingüe, porque en la calle, en la escuela, con sus amiguitos hablaba en inglés y en su casa se hablaba el castellano. “Tengo hermosos recuerdo de Australia, aunque allá viví mucho la argentinidad, entonces absorbí todo de la cultura argentina. Es como que vivía allá, pero dentro de casa vivía en la Argentina”, recordó Perla.

Fue su hogar donde la música se le metió en la sangre: “Veía a mi papá afinar la guitarra y así me fui contagiando. Me mandaron a estudiar piano, pero muy poquito y acá en Olavarría sí me terminé enganchando con la música y con el violín”.

Este Violín Fest formará parte de esta vuelta a sus más arraigados instintos musicales. “Hace poco decidí retomar el violín después de un tiempo y me saltó en redes sociales este evento que me pareció hermoso, masivo, que convoca a todos los violinistas de la Argentina e incluso de países vecinos y de todos los niveles para tocar una canción de Coldplay en el Planetario” indicó Perla.

La preparación es en un modo que durante la pandemia la terminó agotando: la virtualidad. “Lo primero es anotarse, una vez inscriptos nos suman a un grupo de WhatsApp, nos mandan un drive que viene un video explicativo, una partitura para memorizarla y el mismo día del Violín Fest tenemos un ensayo previo” acotó.

Recordó entonces todo aquello que la había alejado de su gran pasión: “Yo estaba estudiando para el profesorado de violín, justo pasó lo de la pandemia y esa época que se evaluaba a través de un teléfono celular y el violín es un instrumento con una frecuencia, con una afinación muy precisa como para ser evaluado a través de un teléfono. Para mí era un poco complicado, todo eso de la fase 1, la fase 2, de no poder verse y me empecé a asustar”.

“Les pasó a muchos músicos la situación y si bien abandoné todo eso, seguí tocando, incursioné en otros estilos que me gustaban, porque en el conservatorio es una formación totalmente clásica y hace un año tuve una crisis personal que directamente no toqué. Recién ahora estoy volviendo de a poco con la música clásica y quién sabe. Esta oportunidad me pareció hermosa como para justamente retomar la música en este momento de mi vida” reflexionó Perla.