Taekwondo: hubo examen en el SUM de Loma Negra

Importante cantidad de deportistas dijeron presentes en el segundo examen del año que tuvo lugar en el SUM del Club Loma Negra.

La evaluación estuvo a cargo del Maestro Andrés Carosella, 8° Dan, acompañado por los instructores Juan Lopetegui, 6° Dan; Matías Moretti, 6° Dan; Gastón Ceccarelli, 4° Dan; Belén Lopardo, 3° Dan; y Macarena Carosella, 2° Dan.

Durante la jornada, los alumnos y las alumnas completaron la evaluación en los distintos aspectos técnicos y físicos correspondientes a cada graduación y fueron Bladimir Pacheco y Genaro Weimann quienes lograron el cinturón rojo punta negra, la más alta otorgada dentro de la prueba en el recinto “Celeste”.

Además, Esperanza Pérez Weisbek y Benicio Ciros lograron cinturón blanco punta amarilla; Guadalupe Murabito, Hassan Bosso, Victoria Wu y Hano Silva pasaron a cinturón amarillo.

Hubo cinturón punta verde para Alma Chocobar, Ximena Urrutia, Francesco Inostroza, Eloy González, Francisco Caronni, Trinidad Espaldet, Genaro Quinteros y Bautista Villemur y cinturón verde para Sofia Palahy, Miguel Ángel Nucci y Álvaro Mata.

Emilia Fonseca y Renata Oliva pasaron a cinturón punta azul y se graduaron en cinto azul, Lautaro Araya, Lautaro López Torres, Ignacio Collado, Santiago Solle, Julieta Ceccarelli.

Por último, María Paz Dietz, Ciro Aravena, Giovanna Occhi, Lucas Fonseca, Facundo Cueli y Milagros Las Heras son cinturón punta roja.