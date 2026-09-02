Básquet Local: el juvenil equipo del "Bata" volvió al triunfo

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría jugó otro duelo de la 15° fecha y en el Maxigimnasio del Parque Guerrero, ganó Estudiantes.

El “Bataraz” derrotó 63 a 59 a Sport Club Trinitarios y volvió al triunfo en el certamen doméstico. Iván Briguez con 18 puntos fue el goleador de la noche.

El juvenil equipo “albinegro” debió esforzarse para vencer a los bolivarenses y con una importante reacción en el segundo tiempo, dio vuelta el resultado.

La visita había arrancado bien y logró una máxima de 11 puntos en la primera mitad, pero pecó por la poca rotación y lo aprovechó Estudiantes para, descontar primero y luego dar vuelta el resultado con Fermín Callegaro como estandarte y determinante.

La programación semanal culminará en la noche del jueves cuando Ferro reciba a Racing de La Madrid.

Síntesis Estudiantes - Sport Club Trinitarios:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Chantiri, A. Y Zárate, N.

Estudiantes (63): Ullua Menchi (12), Sánchez Savi (7), Callegaro (16), Herrera (0), Cuadrillero, V. (12) -FI- Cuadrillero, R. (1), San Martín (8), Bahl (0), Etchevarne (3), Elizaga (5). DT- Mauricio Beltramella

Sport Club Trinitarios (59): Morena (16). Álvarez Delgado (8), Briguez (18), Pasos Pérez (12), Cainzos (5) -FI- Godoy (0), Levenbrik (0). DT- Marcelo Álvarez

Parciales: 13 – 17; 0 – 36; 45 – 46 y 63 – 59