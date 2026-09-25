Con la participación de 150 empresas se realizó la tercera Ronda de Negocios de "Olavarría Produce"

Este viernes se realizó la apertura oficial de la Ronda de Negocios “Olavarría Produce 2026”, en el marco de una nueva edición del programa que busca fortalecer el entramado productivo local.

La actividad se lleva a cabo en el Salón Rivadavia y es organizada de manera conjunta entre el Municipio de Olavarría, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, la Unión Industrial de Olavarría y la Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Olavarría.

El encuentro contó con la presencia de funcionarios municipales y provinciales, además de representantes de organismos provinciales que arribaron especialmente para la ocasión.

La actividad se inició desde las 9 horas con las acreditaciones y a partir de las 10 horas dieron comienzo las mesas de diálogo y articulación. El evento cuenta con la participación de alrededor de 150 empresas, quienes aprovechan la ocasión para sostener diálogos que permitan la generación de vínculos comerciales y estratégicos.

La apertura de la Ronda de Negocios 2026 fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner, junto a la subsecretaria de Minería de la provincia de Buenos Aires María Laura Delgado, la subsecretaria de Industria y Pymes Mariela Bembi, el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones Ariel Aguilar y el secretario de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio de Olavarría Bernardo Baldino.

Estuvieron presentes además la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, la senadora provincial Evelyn Díaz, el presidente de la Unión Industrial de Olavarría Jorge Sobarzo, el presidente de la Asociación de Propietarios de Parques Industriales Ignacio Spinella, la decana de la Facultad de Ingeniería María Peralta, concejales, empresarios y referentes de los distintos sectores productivos.

“Gracias por encontrarnos en esta tercera ronda de negocios que comenzó ya por el 2024 cuando iniciamos prácticamente la gestión y pensamos en este tipo de eventos y en el marco del Mes de la Industria, la hicimos en ese momento y que pudimos sostener y continuar en el 2025 y hoy, a pesar del contexto, nos encontramos en el Salón Rivadavia junto a tantos empresarios y empresarias, más de 150 inscritos”, dijo el intendente Maximiliano Wesner.

“Lo venimos poniendo en palabras desde que iniciamos la gestión, cómo se había desplomado el despacho de cemento, cómo se había desplomado el despacho de piedra y se sostuvo 25%, 26% interanual respecto al 2023 y 32%,33% del despacho de piedra”, puntualizó.

“Esto tiene que ver con lo que sucede y con lo que no sucede en nuestro entramado productivo, con la ausencia de la obra pública que nos repercute de manera directa y con un modelo económico que desregula el comercio, la energía y la regulación financiera que hace que nos desordene la diaria de la PyME, que nos desordene la diaria de las instituciones, que nos desordene la diaria de la familia”, sostuvo Wesner.

En números, el Intendente citó el Estimador Mensual de Actividad Económica de julio de 2026 vs julio de 2025: -1,4% en el indicador sintético, -5,5% comercio, -4,4% industria y -3,3% construcción.

“En este contexto y a pesar de todo, acompañamos con esta Ronda de Negocios, acompañamos con la Expo Olavarría Produce, acompañamos con el reconocimiento a quienes a pesar de todo ponen el cuerpo, ponen mucha creatividad y sin lugar a dudas siguen apostando a través de la inversión en nuestra querida Olavarría”, concluyó.

Por su parte la subsecretaría de Minería de la provincia de Buenos Aires María Laura Delgado se sumó a los agradecimientos del Intendente y destacó el compromiso de las empresas presentes por seguir apostando a la industria y a la producción local. “Gracias a todas las empresas que siguen apostando a su industria. Nosotros seguimos apostando y creemos que esto se puede cambiar, y necesitamos contar con su valor, con su valentía para seguir peleando por la producción en Olavarría, por el comercio en Olavarría, porque el crecimiento de Olavarría es el crecimiento de toda la Provincia”.

Para el cierre Mariela Bembi (subsecretaria de Industria y Pymes de la provincia) agradeció al intendente Wesner y a su equipo por la organización de rondas de negocios en toda la Provincia. En este sentido afirmó que el Gobierno provincial pone a disposición todas las herramientas que tiene y que la Ronda de Negocios es una de ellas para ayudar a las PyMEs en un contexto que definió como “extremadamente complicado por la política del Gobierno nacional”.

“Esta es la ronda N° 123 y la tercera en Olavarría. Es un momento de resistencia para nuestras PyMEs. La Provincia pone todas las herramientas a disposición para ayudarlos a resistir y a sostener el trabajo”, sostuvo Bembi.

El calendario de “Olavarría Produce” continuará el sábado desde las 14 horas, también en el Salón Rivadavia, con la realización de la Expo. La propuesta contará con numerosos stands en donde se podrá acceder a información acerca de productos, servicios y oferta académica, tanto de formación terciaria como universitaria.

La “Expo Olavarría Produce 2026” cuenta con el auspicio de Loma Negra, que tiene su stand, al igual que otras destacadas firmas e instituciones tales como Cementos Avellaneda, Coopelectric, Cooperativa Agraria y las Facultades de Ciencias Sociales, Ingeniería y Ciencias de la Salud, todas dependientes de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN).

El programa de actividades culminará el miércoles con la realización de un nuevo acto de entrega de reconocimientos, en el que se destacará la trayectoria, esfuerzo, compromiso y legado de empresarios y comerciantes del Partido.