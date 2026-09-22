Inicia el viernes una nueva edición de Expo Olavarría Produce

Esta semana se concretará una nueva edición del evento denominado “Olavarría Produce 2026”. El lugar de reunión será el Salón Rivadavia y, de acuerdo a lo previsto, las actividades iniciarán el viernes a las 9 con la denominada "Ronda de Negocios", organizada por el Municipio junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, la Unión Industrial de Olavarría y la Asociación de Propietarios del Parque Industrial.

De esa instancia participarán funcionarios municipales y provinciales junto a referentes y representantes empresariales, que tendrán la oportunidad de generar encuentros y diálogos para fortalecer los vínculos comerciales y estratégicos.

El sábado 26, desde las 14, el Salón Rivadavia será sede de la Expo Olavarría Produce, con stands de empresas locales y regionales que mostrarán sus productos y servicios. También participará el sector educativo, para que los visitantes conozcan la oferta de formación superior del distrito. El evento cuenta con el auspicio de Loma Negra, en el marco de la celebración del centenario de la reconocida empresa cementera.

Además, habrá música en vivo, propuesta gastronómica variada y actividades para disfrutar en familia.

El cierre de las actividades por el Mes de la Industria será el miércoles 30 de septiembre, en el Teatro Municipal, con la segunda edición de la entrega de reconocimientos Olavarría Produce. Allí se volverá a distinguir a empresarios/as, emprendedores/as y protagonistas del entramado productivo local por su aporte y trayectoria. El evento se organiza junto a la Unión Industrial, la Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Olavarría, la Cámara Empresaria y la Sociedad Rural.