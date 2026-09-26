El Quirófano Veterinario Móvil despide septiembre en el barrio Pueblo Nuevo

El Quirófano Veterinario Móvil se dispondrá en barrio Pueblo Nuevo para despedir el mes de septiembre. Será este miércoles 30 de 8:30 a 12:00 horas, el vehículo sanitario estará en la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo (Maipú 2848), ofreciendo de manera gratuita esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas.

Como es habitual, el Quirófano recorre de forma periódica los distintos puntos del Partido de Olavarría, para que aquella persona que requiera de esta prestación para su animal de compañía, pueda acercarse al vehículo sanitario en el punto más cercano a su domicilio.

El recorrido del Quirófano se anuncia con anticipación, dado que las intervenciones quirúrgicas para los animales requieren turno previo. El mismo debe solicitarse a través del chatbot MIO (2284 22-9029). Al momento de tramitar el turno, el personal de la Dirección Veterinaria del Municipio brinda toda la información necesaria y las respectivas indicaciones para preparar al animal, con el fin de lograr una intervención quirúrgica segura.