Operativo “puerta a puerta” para completar esquemas de vacunación

A partir de un relevamiento realizado por el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche tras casos particulares de faltantes de aplicaciones de vacunas, este sábado 26 se llevará adelante un operativo con el objetivo de completar los esquemas de niños y niñas de distintas edades.



Bajo la modalidad “puerta a puerta”, personal de salud recorrerá domicilios de distintos barrios de la ciudad entre las 9:30 y las 14, brindando el acompañamiento necesario para avanzar en la actualización de los esquemas de vacunación. Se aclara que el personal estará debidamente identificado.



Desde el Municipio remarcaron la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación, como una herramienta fundamental para la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud individual y colectiva.

