Juegos Suramericanos

Agustín Vernice logró el póker de medallas

El olavarriense cerró su participación en los Juegos Suramericanos con cuatro preseas doradas, luego de imponerse en el K1 1.000 metros.

Viernes, 25 de septiembre de 2026 a las 15:29

Por Redacción

Agustín Vernice volvió a subirse a lo más alto del podio y cerró de manera perfecta su participación en los Juegos Suramericanos. El palista olavarriense se impuso este jueves en el K1 1.000 metros y consiguió su cuarta medalla de oro en la competencia continental.

En su última presentación, Vernice dominó la prueba con autoridad y completó el recorrido en la pista ubicada en la Laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe, con un registro de 3:19.75.

El segundo lugar fue para el uruguayo Matías Otero, quien marcó 3:24.80 y se quedó con la medalla de plata, mientras que el chileno Sebastián Alveal, con un tiempo de 3:27.84, completó el podio y obtuvo la presea de bronce.

De esta manera, el representante de Olavarría tuvo una actuación perfecta en los Juegos Suramericanos, ya que ganó las cuatro pruebas en las que compitió y se llevó exclusivamente medallas de oro.

Las preseas obtenidas por Vernice fueron en K4 500 metros, K2 500 metros, K2 mixtos y K1 1.000 metros, cerrando así una destacada participación en la cita continental.
 

Tags