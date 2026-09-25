Agustín Vernice logró el póker de medallas

Agustín Vernice volvió a subirse a lo más alto del podio y cerró de manera perfecta su participación en los Juegos Suramericanos. El palista olavarriense se impuso este jueves en el K1 1.000 metros y consiguió su cuarta medalla de oro en la competencia continental.

En su última presentación, Vernice dominó la prueba con autoridad y completó el recorrido en la pista ubicada en la Laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe, con un registro de 3:19.75.

El segundo lugar fue para el uruguayo Matías Otero, quien marcó 3:24.80 y se quedó con la medalla de plata, mientras que el chileno Sebastián Alveal, con un tiempo de 3:27.84, completó el podio y obtuvo la presea de bronce.

De esta manera, el representante de Olavarría tuvo una actuación perfecta en los Juegos Suramericanos, ya que ganó las cuatro pruebas en las que compitió y se llevó exclusivamente medallas de oro.

Las preseas obtenidas por Vernice fueron en K4 500 metros, K2 500 metros, K2 mixtos y K1 1.000 metros, cerrando así una destacada participación en la cita continental.

