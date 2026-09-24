Olavarría ya no será "zona fría": el Senado aprobó el cambio del régimen

El Gobierno sumó una victoria de peso en el Congreso: la bancada oficialista sancionó el recorte de subsidios en zonas frías. La medida, que obtuvo 38 votos a favor y ocho en contra, se consiguió a cambio de una promesa para aliviar el peso de la energía eléctrica en provincias “cálidas”.

La ampliación que se derivó de la Ley de zona fría sancionada en 2021 se retrotraerá y sólo quedará vigente por cuestiones sociales y/o de ingresos. Por caso, que una familia no sobrepase las tres canastas básicas, poco más de $4,7 millones. Mismo sentido para personas con discapacidad y veteranos de Malvinas. Esto apunta a distritos como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan y Mendoza, entre otros.

El criterio fijado en el proyecto establece un tope de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales del INDEC, actualmente en torno a los $4,4 millones mensuales para una familia tipo. También accederán en forma directa los hogares con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas y aquellos con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque estos últimos serán evaluados por la Secretaría de Energía.

Los beneficios sí se sostienen para las zonas originales -Patagonia, Malargüe y la Puna-, con un sistema distinto que implicará aumentos, ya sean de este grupo o el anterior: el subsidio se aplicará sobre la generación de gas y no sobre la distribución, que se lleva la porción más grande del costo final en una factura. La gran incógnita es cómo impactará esto el próximo invierno, en medio de una segura salvaje campaña electoral en Nación y provincias.

Esta decisión tendrá repercusión directa en Olavarría, porque era uno de los 94 distritos bonaerenses que había sido incluido en la llamada Ley de zona fría. Una vez que sea sancionada y entre en vigencia, se verá el impacto en las boletas de gas.

Los aumentos estimados rondarían entre el 30% y el 50% e incluso más. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que para los hogares de menores ingresos que califiquen en el nuevo Subsidio Energético Focalizado (SEF), la asistencia ya no será ilimitada. Se establecerán bloques de consumo base máximos. Todo metro cúbico de gas que una familia consuma para calefaccionarse por encima de ese tope asignado se facturará a tarifa plena y sin ningún tipo de descuento.