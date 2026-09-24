Medalla de oro para Agustín Vernice en los Juegos Suramericanos

Después de varias cancelaciones debido a las malas condiciones climáticas, este jueves Agustín Vernice tuvo su estreno en los Juegos Suramericanos y lo hizo de la mejor manera: con la obtención de la medalla de oro.

El palista olímpico integró el K4 argentino junto a Vicente Vergauyén, Gonzalo Carreras y Rubén Rézola, embarcación que se impuso en la prueba de 500 metros con un tiempo de 1:16.83.

Argentina logró sacar ventaja sobre sus principales perseguidores y se quedó con el primer puesto en la competencia desarrollada en la Laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe.

El segundo lugar fue para Uruguay, que completó el recorrido en 1:18.14 y obtuvo la medalla de plata, mientras que Chile se ubicó tercero con un registro de 1:18.22, para quedarse con el bronce.

Venezuela y Colombia completaron los cinco primeros puestos de la clasificación.

De esta manera, Agustín Vernice sumó su primera medalla en los Juegos Suramericanos y volvió a ser protagonista representando a la Argentina en una competencia internacional.

