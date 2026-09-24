La pobreza creció a 32,3% en el primer semestre, según el Indec

Por la aceleración de la inflación y el freno en los ingresos desde fines del año pasado, la pobreza cortó la de baja que mantenía desde hace más de un año y medio en la Argentina, y aumentó a un 32,3% en el primer semestre del año, según datos oficiales.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec había informado que el primero y el segundo semestre del año pasado reflejaron, para las personas, un 31,6% y 28,2% de pobreza, respectivamente. En cuanto a la indigencia, la medición dio 7,5%, 1,3% más que en el anterior, cuando había sido 6,3%.

El número de pobreza implica unos 15 millones de pobres en Argentina.

La información ya había sido anticipada por los especialistas privados que suelen seguir la realidad socioeconómica del país, como la consultora Ex Quanti, la Universidad Católica Argentina (UCA), el Cedlas y la Universidad Di Tella, entre otros. Todos los expertos sumaban en sus cálculos incrementos de la cantidad de pobres, por lo menos, desde hace tres trimestres.

Fuente: Agencia DIB.