Mes de las Personas Mayores: se llevará a cabo el Festival de la Primavera

El Municipio de Olavarría continúa con el calendario de propuestas enmarcados en el Mes de las Personas Mayores, un programa de actividades que se prolongará durante todo septiembre, con el objetivo de promover y visibilizar los derechos de las personas mayores y, a la par, convocarlas a socializar, divertirse y trabajar sobre distintos temas, vinculados con la recreación, la vinculación, la estimulación cognitiva y mucho más.

En ese marco, este viernes 25 de septiembre se llevará adelante uno de los eventos más esperados y convocantes: El Festival de la Primavera Dorada.

La propuesta será desde las 14:30, con acceso libre y gratuito, en la Casa del Bicentenario.

Se llevarán adelante sorteos y se brindarán además actividades recreativas, música en vivo y mucho más.

Personas interesadas en concurrir deberán acercarse únicamente con reposera, equipo de mate y muchas ganas de divertirse y disfrutar en comunidad.