Quince olavarriense corrieron el maratón de Buenos Aires

Quince atletas olavarrienses participaron este domingo en el maratón de Buenos Aires, que tuvo como ganador el keniata Bethwel Kibet Chumba, con un tiempo de 2h08m28s.

A lo largo del circuito, la competencia atravesó sectores de Palermo, Recoleta, el centro de la Ciudad, Puerto Madero y La Boca. Entre los puntos destacados estuvieron el Cementerio de la Recoleta, el Obelisco, la Plaza de Mayo, la Casa Rosada y distintos sectores de Puerto Madero.

En la rama femenina, el triunfo había quedado en manos de la también etíope Elfinesh Demise Amare, con un registro de 2 horas, 28 minutos y 12 segundos.

La legión olavarriense del Team Kenya estuvo comandada por el profesor Ramiro Ferreyra y la integraron los y las debutantes en la distancia María Cecilia Pitaro, Laura Pastor, Maximiliano Vazzano, Matías González, Rodrigo Caligaris. Completaron el plantel Fernanda Olivetto, Fabiana Etchechuri, Leonardo Messina, María Picazo, Luis Díaz, Alvaro Derdoy, Carlos Teixeira Moreira, Jorge Picazo, Enrique Jiménez y Rafael Anderson.

“La carrera fue el desafío, pero el verdadero regalo fue todo lo que pasó para llegar hasta acá. Aprender a disfrutar el proceso, celebrar cada pequeño logro y entender que no se trata solamente de cruzar una meta” celebraron desde el Kenya Team.

“Corrimos con sentir, emoción y disfrutamos una fiesta. Porque después de tantos kilómetros, de tanto esfuerzo, perseverancia y de tanta gente acompañando el camino, la carrera no será el final: será la celebración de todo lo que fuimos capaces de construir. Maratonista es un título intransferible y dura toda la vida” resaltaron.