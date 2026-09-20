Racing goleó 4-1 al CEO y El Fortín goleó 3-0 a Argentinos (25dM)

Fotos: Andrés Arouxet
15.29: Comenzó El Fortín - Argentinos de 25 de Mayo
5m: El Fortín busca el gol
15.38: COMENZÓ EMBAJADORES - RACING
10m; Primera aproximación peligrosa de Argentinos de 25 de Mayo
17m: Desborde de Benito en la derecha, increíble ocasión pedida por Balmaceda en el área chica
10m: GOL DE EMBAJADORES!!!! Gran jugada colectiva, la llevaron de izquierda a derecha y Biondi sacó un gran derechazo cruzado que se metió en el segundo palo de Arista.EMBAJADORES 1 - RACING 0
21m: parejo El Fortín - Argentinos de 25 de Mayo
16m: peligroso ataque de Embajadores, desborde en la derecha, peinada en el primer palo que se va cerca
18m: GOL DE RACING!!!!! tiro libre de Pablo Mujica, de zurda desde la derecha que cruzó toda el área y se metió en el segundo palo EMBAJADORES 1 - RACING 1
22m: GOL DE RACING!!!! Lo dio vuelta el chaira.Centro de Pérez desde la izquierda, cabezazo de Pablo Mujica en el segundo palo. EMBAJADORES 1 . RACING 2.
33m: No se sacan ventaja El Fortín y Argentinos de 25 de Mayo
35m: Llegó el Fortín, con Alejandro Bianciotto en la derecha, contuvo el arquero Biglia
28m: Cerca del empate Embajadores, con una doble llegada, primero peinada de Daffara en el primer palo y tras el corner peinada de Scipioni que cruzó todo el arco
39m: Llegó el Fortín, Biglia se la sacó el ángulo a Ruppel
43m: Probó Alejandro Bianciotti, contuvo Biglia
44m: Séptimo corner para El Fortín, que busca el primero
FINAL DEL PRIMER TIEMPO: EL FORTÍN 0 - ARGENTINOS DE 25 DE MAYO 0
38M: Llegó Embajadores. Peligrosa peinada de Rojas en el primer palo.
46m: FINAL DEL PRIMER TIEMPO, EMBAJADORES 1 - RACING 2
x.x.x.x.x.x.x. DESCANSO x.x.x.x.x
16.32: EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO DE EL FORTIN 0- ARGENTINOS DE 25 DE MAYO 0
46": Se lo perdió Benito mano a mano con Biglia.
48m: Biglia por dos salvó a Argentinos
16.40: EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO DE EMBAJADORES 1 - RACING 2
46m:: PALO!!!! Se perdió el empate Embajadores, Di Carlo de derecha al ángulo.
58m: Probó desde lejos Dimas Morales para El Fortín, sigue 0-0 con Argentinos de 25 de Mayo
52m: GOL DE RACING!!!!!! Despejó Gómez desde la mitad de la cancha y la pelota se le metió a Bonavetti. RACING SE PONE 3-1 SOBRE EMBAJADORES
56m: contragolpe con superioridad numérica para Racing, se lo perdió Santiago Izaguirre
68m. GOL DE EL FORTÍN. BERNARDO JUNGER DE CABEZA TRAS UN GRAN CENTRO DE FERREIRA
61m: EXPULSADO FRANCO IRUSTA
62m: GOL DE RACING!!!!!!! BRAIAN BORTOLOTTI. EMBAJADORES 1 - RACING 4
72m: GOL DE EL FORTIN!!!!! FRANCO BALMACEDA. EL FORTIN 2 - ARGENTINOS DE 25 DE MAYO 0
88m: GOL DE EL FORTÍN!!!!! DIMAS MORALES DESDE LA MEDIALUNA. EL FORTIN 3 - ARGENTINOS DE 25 DE MAYO 0
92m: FINAL EN EL "RICARDO SANCHEZ", EL FORTÍN 3 - ARGENTINOS DE 25 DE MAYO 0
93m. FINAL EN EL "TETE DI CARLO", RACING GOLEÓ EMBAJADORES 4-1