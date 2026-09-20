Estudiantes sigue en plan de aplanadora y El Fortín dio un gran paso

Cada uno atendió su juego: ambos como locales, Estudiantes logró ante Loma Negra la cuarta victoria en hilera que lo mete virtualmente en la tercera ronda de este Torneo Federal y El Fortín goleó a Argentinos de 25 de Mayo para quedar a un paso de conseguir el boleto a la segunda.

El Fortín tuvo un primer tiempo de sufrimiento y una vez que entró el primero terminó goleando 3-0 a Argentinos de 25 de Mayo en el estadio “Ricardo Sánchez”.

Pese al amplio dominio del primer tiempo y a la búsqueda insistente del segundo recién a los 23’ de la parte final El Fortín logró abrir el marcador, por una peinada de Bernardo Junger en el primer palo.

El segundo cayó 4m después con una buena definición de Franco Balmaceda ante Biglia (la figura de los visitantes) y el tercero cuando Dimas Morales la calzó desde la medialuna.

En el Parque Carlos Guerrero fue un trámite para Estudiantes, que goleó 5-0 a Loma Negra: en el primer tiempo Franco Peralta a los 13m y su hermano Bruno a los 33m; en el segundo Manuel Abentín a los 5m, Joaquín Stular a los 15 de penal y cerró la cuenta Franco Vignale a los 35m sellaron la goleada albinegra.

Posiciones: Estudiantes tiene 12, El Fortín y Argentinos de 25 de Mayo 6, Loma Negra 0

Próxima fecha: Argentinos de 25 de Mayo vs Estudiantes y Loma Negra vs. El Fortín.